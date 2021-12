Mais de 6000 cartões do Programa Comida Boa foram entregues em Londrina

Com o encaminhamento de dez mil cartões do Programa Comida Boa para Londrina, a Secretaria Municipal de Assistência Social entregou 6.660 deles. Cinco mil foram retirados durante o mutirão dos 18 e 19 de dezembro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os demais foram entregues pelas equipes dos CRASs (Centros de Referência da Assistência Social) e no Centro Pop.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O Cartão Comida Boa concede ao beneficiário, por mês, o valor de R$80, que pode ser utilizado para comprar itens de necessidade básica, como alimentos, produtos de higiene e limpeza.





As famílias atendidas se enquadram em situação de vulnerabilidade, com renda familiar mensal de zero a R$200, por pessoa, e estão inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) com dados atualizados.





A página oficial do Comida Boa informa a lista de beneficiários e também os estabelecimentos comerciais credenciados no programa. Em Londrina, são mais de cem locais aptos para a utilização do cartão.

Continua depois da publicidade





Desde semana passada, as equipes dos CRAS e do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop) contatam os beneficiários para informar sobre o programa.





Além da entrega, no atendimento presencial o cartão já é habilitado para que o usuário possa utilizar seu benefício em seguida.





A diretora de Proteção Social Básica da Assistência Social, Adriana Santos, citou que a entrega e habilitação do cartão são procedimentos rápidos, mas que no contato para orientar o usuário sobre o benefício é indicado um horário de atendimento na unidade.





“A pessoa que está em dúvida se tem direito ou não pode conferir no site do Comida Boa. Caso esse beneficiário esteja listado mas não recebeu nosso contato até o dia 7 de janeiro, pode procurar o CRAS mais próximo de sua residência”, disse.





O endereço das unidades do CRAS e horário de funcionamento estão disponíveis no Portal da Prefeitura, na página da Assistência Social.