Mais de mil sites falsos já foram criados mirando a Black Friday

Apesar do alerta aos novos golpes, a empresa de cibersegurança EXA diz que os golpes tradicionais via mensagens no celular, email e redes sociais devem continuar a ser a principal ameaça da próxima sexta. Ofertas enviadas por desconhecidos devem ser recebidas com precaução.

Para evitar prejuízos, especialistas aconselham que as pessoas verifiquem o histórico das lojas online no Google e em plataformas de queixa como o Reclame Aqui. Também é possível denunciar os vendedores estabelecidos em ecommerce (como Amazon e Mercado livre) por má conduta - desde fraudes a problemas de atendimento.



CONFIRA O ENDEREÇO DOS SITES





Muitos golpistas, segundo a a empresa, criam links com caracteres muito parecidos com URLs legítimas, trocando apenas uma letra e levando a vítima para o site falso onde o usuário é induzido a colocar seus dados pessoais ou pagar por um produto inexistente numa compra falsa.





A solução é ler endereços com atenção, buscando substituições comuns (como "o" por "0" ou "i" por "l"), e checar o nome da loja em buscadores.





CHEQUE O DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO





Outro golpe comum é o do boleto falso. Para evitá-lo, o cliente deve conferir se o beneficiário do pagamento é uma pessoa física e se o CNPJ confere com o da empresa vendedora. É possível consultar a origem do boleto no site da Receita Federal.





PREFIRA CARTÃO





A Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) recomenda o pagamento via cartão de crédito ou débito, uma vez que é possível contestar a operação. Se a entrega não ocorrer, por exemplo, o cliente pode ligar para o banco emissor e iniciar uma disputa sobre a validade dessa transação.





No caso do Pix, os bancos têm sistemas para indicar transferências com maior risco de fraude para alertar o cliente. Há chances menores do que no cartão, mas é possível solicitar estorno dos valores, caso a fraude seja comprovada. O pagamento via boleto, por sua vez, não é ressarcido.





O cliente também deve preferir gerar cartões virtuais para realizar compras na internet. Nessa modalidade, o banco gera dados para pagamento usados somente naquela compra, o que diminui a chance de vazamento de dados sensíveis.





SITES QUE DEVEM SER EVITADOS





O Procon-SP tem um ranking de sites que devem ser evitados por consumidores por não responderem às queixas de clientes mesmo depois de terem sido notificados pelo órgão de defesa.