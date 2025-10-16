Pesquisar

LOTERIA

Mega-Sena sorteia nesta quinta prêmio acumulado em R$ 40 milhões

Redação Bonde com Agência Brasil
16 out 2025 às 10:01

Marcello Casal Jr/Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 2.928 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.


O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 40 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 


As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.


O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

