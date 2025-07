Menor é apreendido após fuga em alta velocidade e manobras perigosas na ZN

Um adolescente foi apreendido no final da tarde deste sábado (19) após fugir da PM (Polícia Militar) e provocar uma sequência de infrações de trânsito no Bairro Alpes (Zona Norte).





De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Henrique Mansano quando flagrou um veículo realizando manobras perigosas, como cavalo de pau e aceleração brusca, colocando em risco pedestres e motoristas.



Foi dada ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, mas o condutor teria desobedecido e iniciado fuga em alta velocidade, passando por várias ruas do bairro e desrespeitando preferenciais.

Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra uma rotatória na Rua Neman Sayun. Em seguida, abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e abordado pelos policiais.



Segundo a PM, o condutor era menor de idade e não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele foi apreendido e deve responder por ato infracional análogo aos crimes de racha, direção perigosa, desobediência e dirigir sem habilitação.





