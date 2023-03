Militar de 22 anos morre em acidente com moto na PR-986, em Rolândia

Um motociclista de 22 anos morreu em um acidente de trânsito na PR-986, em Rolândia, na tarde desta sexta-feira (24). A PMPR (Polícia Militar do Paraná) afirma que, conforme os dados colhidos no local, o jovem teria perdido o controle da moto e caído na via.





Até o momento de publicação desta matéria, nenhuma testemunha havia sido encontrado ou teria se apresentado à PRE (Polícia Rodoviária Estadual). Apesar disso, os agentes buscam imagens capturadas pelos radares de monitoramento instalados na rodovia.

Publicidade





A motocicleta foi encontrada a cerca de 30 metros do corpo do jovem, que foi identificado como militar do Exército Brasileiro.





O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.