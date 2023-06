Ministério Público cobra rigor nas investigações da morte do autor de ataque em escola de Cambé

O MP-PR (Ministério Público do Paraná), por meio de nota, cobrou rigor nas investigações sobre a morte do autor do ataque que matou dois adolescentes no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





"Ao tempo em que lamenta profundamente o condenável delito praticado contra os estudantes do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, Norte do estado, o Ministério Público do Paraná não pode deixar de garantir que as circunstâncias que envolveram a morte do autor do crime sejam, em idêntico sentido, eficaz e rigorosamente apuradas, considerando o pressuposto de que a vida é um bem maior a ser exemplarmente tutelado em todo Estado de Direito", afirma no documento.



Publicidade

Publicidade





Na mesma nota, o órgão aponta que as investigações serão acompanhadas pelos promotores de Justiça Jorge Barreto da Costa e Leandro Antunes Meirelles Machado, integrantes do Núcleo de Londrina do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).





ATIRADOR MORREU EM CELA





A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que o autor do ataque ocorrido no Colégio Estadual Professora Helena Kolody foi encontrado morto em sua cela na noite desta terça-feira (20).





O criminoso estava na Casa de Custódia de Londrina, na mesma cela de outro indivíduo que foi preso na noite de segunda-feira (19) suspeito de ajudar o autor dos disparos no planejamento do ataque, inclusive na compra da arma utilizada para atingir os adolescentes.