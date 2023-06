Polícia prende suspeito de envolvimento em ataque a escola de Cambé, afirma a Sesp

Um homem suspeito de envolvimento no atentado ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), foi detido no começo da noite desta segunda-feira (19), informou a Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública) do Paraná. As investigações da Polícia Civil estão em andamento.





De acordo com a pasta, ele teria ajudado a organizar o ataque à escola na manhã desta segunda-feira, no qual a estudante Karoline Verri Alves, de 16 anos, morreu e seu namorado, da mesma idade, ficou gravemente ferido. Eles foram atingidos por disparos de arma de fogo de um ex-aluno, de 21 anos, que entrou no colégio com a desculpa de solicitar seu histórico escolar.

