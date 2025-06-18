MP investiga fraude na licitação de merenda escolar em Santo Antônio da Platina

O MPPR (Ministério Público do Paraná) cumpriu nesta quinta-feira (17) cinco mandados de busca e apreensão na investigação que apura uma possível prática de falsificação de documentos e fraude em licitação da merenda escolar em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro), durante Operação Recreio.





A ação foi conduzida pela 3ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Platina e pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Londrina, com apoio da Promotoria de Justiça de Siqueira Campos (Norte Pioneiro).

A operação buscou obter provas que indicassem as supostas irregularidades nas licitações das merendas nos últimos cinco anos, em endereços empresariais e residenciais de Siqueira Campos. Foram apreendidos documentos, mídias e equipamentos eletrônicos que serão encaminhados para análise. Também foi encontrado, em um dos locais, uma espingarda calibre 36 e duas munições, aparentemente irregulares.





As investigações tiveram início em abril de 2024, após o recebimento de informações anônimas indicando possíveis fraudes em processos de licitação promovidos pelo Município de Santo Antônio da Platina para aquisição de produtos de merenda escolar.





Segundo apurado, as empresas envolvidas ganhavam a licitação ofertando um valor muito abaixo de suas concorrentes. Porém, pouco tempo depois, solicitavam uma readequação no valor do contrato, apresentando notas fiscais falsas ou forjadas.



