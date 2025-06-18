Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Feriado prolongado

Concessionária prevê aumento de tráfego nas rodovias da região de Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa
18 jun 2025 às 13:15

Compartilhar notícia

Divulgação/Assessoria de imprensa
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade


A concessionária de pedágios PRVias estima que aproximadamente 337 mil veículos devem circular pelas sete rodovias estaduais e federais sob sua concessão durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre desde 0h desta quarta-feira (18) e a noite de domingo (22). Esse volume representa um aumento de 10% em relação aos 305 mil veículos que normalmente trafegam nesses trechos em dias comuns.


A maior movimentação na saída para o feriado está prevista para quinta-feira (19), quando cerca de 79 mil veículos devem pegar a estrada, o que equivale a um crescimento de 21% comparado a dias considerados neutros. Já o retorno do feriado deve concentrar o maior fluxo no domingo (22), com uma expectativa de 83 mil veículos, 59% acima da média registrada em domingos normais.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Para garantir um deslocamento mais seguro e eficiente, a concessionária montou uma operação especial com reforço de equipes e viaturas. Serão cinco viaturas adicionais, somando 46 veículos operacionais dedicados a serviços como inspeção de tráfego, resgate mecânico e atendimento pré-hospitalar, todos funcionando 24 horas por dia.


A PRVias também disponibiliza canais de atendimento e informações sobre o tráfego. Os motoristas podem entrar em contato pelo telefone 0800 376 0000, que também funciona como WhatsApp, ou acessar o site da empresa. O aplicativo CCR Rodovias, disponível para iOS e Android, permite o acionamento direto dos serviços médicos e mecânicos por meio de um botão de SOS, além de fornecer informações em tempo real sobre as rodovias administradas.

Publicidade


Os usuários contam ainda com 13 Bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), distribuídas ao longo da malha concedida. Essas bases oferecem estruturas com sanitários, fraldários, bebedouros e estacionamento, além de totens com interfone para contato direto com os atendentes.


A concessionária orienta os motoristas a se prepararem com antecedência para a viagem, realizando revisões nos veículos e verificando itens essenciais como pneus, freios, faróis e lanternas. A manutenção preventiva é fundamental para evitar problemas durante o deslocamento.

Publicidade


Durante o feriado, a CCR PRVias promoverá ações educativas em parceria com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e a Polícia Militar. Em todas as cinco praças de pedágio, colaboradores da concessionária irão orientar os condutores sobre os riscos de dirigir sob efeito de álcool, o uso do celular ao volante e a importância do uso do cinto de segurança.


A empresa também reforça o Movimento Afaste-se, que incentiva motoristas a mudarem de faixa, sempre que possível e seguro, ao se depararem com situações de atendimento nas rodovias, especialmente no acostamento. Quando não for possível mudar de faixa, a recomendação é reduzir a velocidade em até 40 km/h em relação ao limite da via, para garantir a segurança dos profissionais que atuam no local.

Publicidade


Para facilitar a fluidez do trânsito, obras que possam causar interferências como desvios ou interdições de faixas serão suspensas nos horários de maior movimento. Já a Polícia Rodoviária Federal estabelecerá restrições ao tráfego de caminhões com excesso de peso ou dimensões. As limitações de circulação valem para quarta-feira (das 16h às 22h), quinta-feira (das 6h às 12h) e domingo (das 16h às 22h), e atingem veículos com largura acima de 2,60 metros, altura superior a 4,40 metros, comprimento total acima de 19,80 metros ou peso bruto total superior a 57 toneladas.


LEIA MAIS NO PORTAL BONDE

Imagem
Cobrança de pedágio começa dia 28 nas rodovias da região de Londrina; saiba os valores
A cobrança de pedágio nas rodovias PR-445 e PR-323, na região de Londrina, terá início à zero hora do pr&oac
Imagem
BPRv vai usar radares portáteis contra 'apressadinhos' no feriadão de Corpus Christi
A 4ª Companhia do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), com sede em Maringá, dará início, à mei
Imagem
Feriado de Corpus Christi: Confira o funcionamento dos serviços públicos e shoppings
A Prefeitura de Londrina informou como será o funcionamento dos serviços municipais durante o feriado que ocorre nesta quinta-feira (19), de Corpus Christi, e na sexta-feira (20), considerado ponto facultativo nas repartições públicas municipais.
Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com assessoria de imprensa

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

tráfego liberado rodovias pedagio pedágio Pedágio Paraná Corpus Christi
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas