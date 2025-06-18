Concessionária prevê aumento de tráfego nas rodovias da região de Londrina





A concessionária de pedágios PRVias estima que aproximadamente 337 mil veículos devem circular pelas sete rodovias estaduais e federais sob sua concessão durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre desde 0h desta quarta-feira (18) e a noite de domingo (22). Esse volume representa um aumento de 10% em relação aos 305 mil veículos que normalmente trafegam nesses trechos em dias comuns.





A maior movimentação na saída para o feriado está prevista para quinta-feira (19), quando cerca de 79 mil veículos devem pegar a estrada, o que equivale a um crescimento de 21% comparado a dias considerados neutros. Já o retorno do feriado deve concentrar o maior fluxo no domingo (22), com uma expectativa de 83 mil veículos, 59% acima da média registrada em domingos normais.

Para garantir um deslocamento mais seguro e eficiente, a concessionária montou uma operação especial com reforço de equipes e viaturas. Serão cinco viaturas adicionais, somando 46 veículos operacionais dedicados a serviços como inspeção de tráfego, resgate mecânico e atendimento pré-hospitalar, todos funcionando 24 horas por dia.





A PRVias também disponibiliza canais de atendimento e informações sobre o tráfego. Os motoristas podem entrar em contato pelo telefone 0800 376 0000, que também funciona como WhatsApp, ou acessar o site da empresa. O aplicativo CCR Rodovias, disponível para iOS e Android, permite o acionamento direto dos serviços médicos e mecânicos por meio de um botão de SOS, além de fornecer informações em tempo real sobre as rodovias administradas.

Os usuários contam ainda com 13 Bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), distribuídas ao longo da malha concedida. Essas bases oferecem estruturas com sanitários, fraldários, bebedouros e estacionamento, além de totens com interfone para contato direto com os atendentes.





A concessionária orienta os motoristas a se prepararem com antecedência para a viagem, realizando revisões nos veículos e verificando itens essenciais como pneus, freios, faróis e lanternas. A manutenção preventiva é fundamental para evitar problemas durante o deslocamento.

Durante o feriado, a CCR PRVias promoverá ações educativas em parceria com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e a Polícia Militar. Em todas as cinco praças de pedágio, colaboradores da concessionária irão orientar os condutores sobre os riscos de dirigir sob efeito de álcool, o uso do celular ao volante e a importância do uso do cinto de segurança.





A empresa também reforça o Movimento Afaste-se, que incentiva motoristas a mudarem de faixa, sempre que possível e seguro, ao se depararem com situações de atendimento nas rodovias, especialmente no acostamento. Quando não for possível mudar de faixa, a recomendação é reduzir a velocidade em até 40 km/h em relação ao limite da via, para garantir a segurança dos profissionais que atuam no local.

Para facilitar a fluidez do trânsito, obras que possam causar interferências como desvios ou interdições de faixas serão suspensas nos horários de maior movimento. Já a Polícia Rodoviária Federal estabelecerá restrições ao tráfego de caminhões com excesso de peso ou dimensões. As limitações de circulação valem para quarta-feira (das 16h às 22h), quinta-feira (das 6h às 12h) e domingo (das 16h às 22h), e atingem veículos com largura acima de 2,60 metros, altura superior a 4,40 metros, comprimento total acima de 19,80 metros ou peso bruto total superior a 57 toneladas.





