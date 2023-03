Moinho Globo vai aumentar produção em quase 70% na fábrica de Sertanópolis

O Moinho Globo, de Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), vai ampliar em quase 70% sua capacidade diária de processamento de trigo, saltando das atuais 600 toneladas/dia para 1.000 toneladas/dia.







A empresa vai implantar uma terceira linha de moagem, que se soma às duas linhas atualmente em funcionamento. O contrato para a compra dos equipamentos necessários para a ampliação foi assinado no final do ano passado com a fabricante suíça Bühler, líder mundial em máquinas para moinhos.

O anúncio oficial da ampliação da capacidade de produção foi feito pela presidente do Moinho Globo, Paloma Venturelli, durante a convenção de vendas da empresa, que reuniu representantes e equipe comercial em fevereiro.





O prazo para implantação do terceiro diagrama de moagem é de aproximadamente 18 meses e a inauguração está prevista para meados de 2024, quando a companhia completa 70 anos. “A partir do segundo semestre do ano que vem, com uma capacidade instalada de 1.000 toneladas/dia, o Moinho Globo passará a ser o segundo maior moinho de trigo do estado do Paraná”, comemora Venturelli.

A executiva explica que a atual planta industrial – inaugurada em 2017 - já foi construída para comportar a ampliação com um terceiro diagrama de moagem, ou seja, toda a estrutura física já está pronta.





A decisão da ampliação foi impulsionada pelos bons resultados dos últimos anos. Em 2022, a produção da empresa foi recorde e alcançou a capacidade máxima, somando 163 mil toneladas de trigo em grão processadas. O crescimento em faturamento foi de 33%, comparado a 2021.

“Temos uma unidade industrial moderna, sustentável e completamente automatizada, projetada para sustentar nosso crescimento. Essa terceira linha de produção já era planejada e consideramos este momento bastante oportuno para o investimento na ampliação”, completa Paloma Venturelli.





Certificação Internacional FSSC

Desde 2019 o Moinho Globo detém a FSSC 22.000 - Food Safety System Certification (Certificação de Sistema de Segurança de Alimentos). Trata-se de um dos mais eficientes sistemas de segurança dos alimentos para a indústria de transformação, com reconhecimento mundial e pré-requisito para realização de operações comerciais com grandes players do setor.





Sobre o Moinho Globo

Fundado em 1954, o Moinho Globo é uma tradicional empresa paranaense e foi o primeiro moinho de trigo do Norte do Paraná. Tem sede administrativa e parque industrial localizados no município de Sertanópolis, a 45 km de Londrina.

É uma empresa familiar com gestão profissional, com um estruturado planejamento sucessório estabelecido em estatuto. A atual presidente, Paloma Venturelli, faz parte da terceira geração dos Venturelli à frente do negócio e assumiu o cargo em 2021, tendo sido então a primeira mulher na presidência de um moinho de trigo no Brasil.





A indústria produz farinha de trigo e derivados do cereal sob as marcas Famiglia Venturelli e Globo, em suas linhas de produção para o varejo e mercado transformador, somando cerca de 150 produtos, comercializados em 11 estados brasileiros.





Gera 230 empregos diretos e cerca de 500 indiretos e alcança destaque nacional pelas importantes premiações conquistadas. Em 2022, figurou nos rankings Great Place to Work (GPTW) das melhores empresas do agronegócio para trabalhar e das melhores empresas para trabalhar no Paraná. Além destes, soma reconhecimentos em diversas outras premiações em anos anteriores, como as “150 Melhores Empresas do Brasil para Você Trabalhar” e “100 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil”.