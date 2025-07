Morador de Cambira perde mais de R$ 5 mil em 'golpe do falso advogado'

Um morador de Cambira (Região Metropolitana de Maringá) perdeu R$ 5.298,50 após cair em um golpe de estelionato aplicado por pessoas que se passaram por advogada e auditor fiscal. O caso foi registrado pela PM (Polícia Militar) na noite deste sábado (19), na região central da cidade.





De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens pelo WhatsApp de um número com DDD 43, no qual a interlocutora se identificava como uma suposta advogada. Ela afirmava haver uma decisão judicial favorável à vítima em uma ação em trâmite, e apresentou um falso ofício judicial. Em seguida, um segundo contato, com DDD 61, foi iniciado por alguém que se passou por auditor fiscal.

A dupla alegava que, para liberar um valor de R$ 89.898,50 referente à ação, a vítima deveria pagar encargos fictícios — como uma suposta DARF de R$ 3.998,50 e uma “certidão de encerramento” no valor de R$ 1.305,49. Diante de falhas no link de pagamento enviado pelos golpistas, a vítima foi orientada a realizar transferências bancárias diretas, totalizando um prejuízo de R$ 5.298,50.





Segundo a vítima, os estelionatários tinham acesso a informações detalhadas do processo, incluindo o nome da advogada real responsável pela causa, o que aumentou a credibilidade do golpe. A desconfiança surgiu após nova promessa de liberação de R$ 139.898,50, vinculada a um suposto “fundo de amparo municipal”. Desde então, os contatos foram interrompidos.

A vítima registrou boletim de ocorrência e informou ter guardado capturas de tela das conversas, que poderão auxiliar nas investigações.





