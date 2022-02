Moradores de Arapongas têm até dia 25 para quitar o IPTU com 10% de desconto

O contribuinte que ainda não recebeu o carnê pelos Correios pode imprimir os boletos no site da Prefeitura de Arapongas ou procurar o Departamento de Tributação da cidade, localizado na Rua das Garças 750, e retirar a segunda via sem custo. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 17h.

Com os carnês já distribuídos, os moradores de Arapongas têm até o dia 25 de fevereiro para quitar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) com o desconto de 10% dado pela prefeitura da cidade.

Prazos e descontos

Outra possibilidade para pagamento em cota única do imposto vai até o dia 10 de março, porém com 7% de desconto. O contribuinte que preferir poderá ainda dividir em dez parcelas mensais, sem desconto, sendo que a primeira parcela também vence no dia 10 de março.





Segundo o Departamento de Tributação, é importante que o contribuinte esteja atento aos prazos e escolha a opção particularmente mais viável para o pagamento do IPTU 2022.



“Sempre reforçamos que os contribuintes não deixem para a última hora. A equipe da Tributação está disponível para sanar qualquer dúvida e melhor atender o cidadão. Os contribuintes que deixam para fazer o pagamento na última hora podem enfrentar longas filas nos terminais das agências bancárias e nas lotéricas”, salienta Orlando Bieleski, diretor de Tributação da Prefeitura.