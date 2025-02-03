Motociclista atropela capivara em rodovia e fica gravemente ferido no Norte Pioneiro

Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido na noite deste domingo (2) após atropelar uma capivara na PR-439, no KM 61, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.





O acidente ocorreu por volta das 21h30, quando o homem seguia pela rodovia no sentido de Santo Antônio da Platina ao entroncamento da BR-153 e colidiu contra o animal em uma curva aberta.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital da cidade. A motocicleta foi liberada para familiares do condutor.



