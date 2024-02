Motociclista de 20 anos fica gravemente ferido em colisão traseira na PR-961

Um jovem de 20 ficou gravemente ferido após a motocicleta que conduzia colidir com a traseira de um carro na PR-961, em Conselheiro Mairinck, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quarta-feira (31).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia uma Yamaha YBR 125K no sentido do entrocamento da BR-153 a Conselheiro Mairinck quando, ao atingir o KM 1, colidiu com a traseira de um Ford Focus, que era conduzido por um homem de 33 anos que estava à frente e seguia no mesmo sentido.

Publicidade





Além do condutor, que teve ferimentos graves, uma passageira da moto, de 18 anos, ficou ferida. Ambos foram encaminhados para receber atendimento médico no Hospital de Conselheiro Mairinck. Mais tarde, o jovem teve de ser transferido para o Hospital de Jacarezinho.





O motorista do veículo não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.