Jovem é encontrado morto com disparos de arma de fogo na Zona Norte

Um jovem de 20 anos foi encontrado morto com disparos de arma de fogo na cabeça no Jardim Maria Celina, na Zona Norte de Londrina, na noite desta quarta-feira (31).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem já estava morto quando os agentes chegaram ao local. Os policiais puderam identificar a vítima após conversarem com populares, que não conseguiram fornecer informações sobre o autor do crime.

Além da Polícia Militar, estiveram no local equipes do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) - que constatou o óbito -, da PCPR (Polícia Civil do Paraná) e da Polícia Científica.





O crime será investigado pela Polícia Civil.