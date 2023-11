Motociclista de 22 anos fica gravemente ferida em acidente na PR-160, em Sertaneja

Um mulher de 22 anos ficou gravemente ferida após a motocicleta que conduzia colidir com um veículo na PR-160, em Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina) na tarde desta quarta-feira (8).





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um carro Ford F1000, que era conduzido por um homem de 67 e tinha placas de Sertaneja, seguia pela rodovia no sentido do entroncamento da PR-323 ao entroncamento da PR-443 quando, ao atingir o KM 16, colidiu com a motocicleta Honda CG 125 Fan, conduzida pela jovem e com placas de Rancho Alegre/PR.

Publicidade

Publicidade





Em depoimento aos policiais, o motorista do veículo contou que atingiu a motocicleta quando a mulher cruzava a pista de rolamento da esquerda para a direta.





A jovem foi atendida pelos socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e foi encaminhada para a Santa Casa de Cornélio Procópio.





Já o condutor do veículo não teve ferimentos e obteve resultado negativo no teste etilométrico.