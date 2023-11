Funcart inscreve para novas turmas de teatro de 2024 em Londrina

A Funcart (Fundação Cultural Artística de Londrina) está com inscrições abertas para o curso de teatro, em quatro modalidades diferentes, e para a oficina de comédia. Cada turma oferta 40 vagas, com início das aulas previsto para 1° de fevereiro de 2024.





Podem participar pessoas com idade acima de oito anos que tenham interesse em seguir carreira artística na área ou ter uma atividade extra com o objetivo de agregar novos valores e aprendizados. Os cursos são abertos principalmente para pessoas tímidas ou que tenham necessidade de falar em público, porém, que apresentam dificuldades.

As aulas serão ministradas pelos professores Silvio Ribeiro, Carolina Ribeiro, José Henrique e Claúdio Rodrigues na sede da Funcart, na rua Senador Souza Naves, 2380, Colonial. As inscrições para os cursos podem ser feitas até o dia 10 de dezembro.





Segundo o coordenador da Escola Municipal de Teatro, Silvio Ribeiro, houve aumento na procura de cursos de teatro depois da pandemia, o que gerou, cada vez mais, a necessidade de novas turmas. “O curso de teatro vai para além daquele que quer ser artista. Ele também atende pessoas com dificuldade de socialização e dificuldade de concentração, pois, a arte do teatro – encenação e interpretação – exige e trabalha com diversas características em que a pessoa precisa treinar para ter uma boa concentração e falar bem em público”, ressalta.

Ribeiro pontua os benefícios de participar de cursos de teatro. “Costumo dizer que, com o teatro você aprende a se conhecer e se dominar, facilitando o processo de interação com os outros”, finaliza.





As atividades procuram atender um público diversificado a fim de colaborar para o desenvolvimento profissional ou pessoal de cada um. Para o curso de teatro regular, podem participar pessoas acima de 15 anos. A matrícula custa R$230, e a mensalidade é de R$130.

O teatro musical foi elaborado para quem quer ter uma formação específica a fim de atuar em musicais. Na grade, os alunos contam com aulas de canto, dança contemporânea e interpretação. A matrícula para esta modalidade é de R$230 e a mensalidade R$210.





As inscrições ainda estão disponíveis para os cursos de teatro infantojuvenil, destinado a crianças e adolescentes de oito a 14 anos; teatro melhor idade, proposto para quem tem acima de 40 anos; e a oficina de comédia, para o estudo da comédia no teatro. Para essas modalidades, os interessados investem R$ 90 na matrícula e na mensalidade.





A Funcart também disponibiliza bolsas parciais. Para se candidatar, é necessário comparecer na secretaria da fundação até o dia 30 de novembro e preencher o formulário de matrícula e, na mesma ficha, realizar o pedido de bolsa e preencher a justificativa.





Para mais informações, é possível entrar em contato com a Funcart por meio do WhatsApp (43) 99683-0002 e telefone (43) 3342-2362.