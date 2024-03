Motociclista de 28 anos morre no hospital após ser atingido por carro na PR-439, em Santo Antônio da Platina

Sete acusados de matar jogador de futebol no Paraná vão a júri popular

Quase cinco anos e cinco meses depois, os sete acusados pela morte do jogador Daniel Corrêa Freitas e a família da vítima ficarão frente a frente no júri popular que começa, nesta segunda-feira (18), no Fórum de São José dos Pinhais.