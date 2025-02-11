Pesquisar

Maconha e haxixe

Motociclista é preso por entregar drogas usando bolsa do iFood em Apucarana

Redação Bonde
11 fev 2025 às 12:45

Divulgação/PMPR
Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um motociclista que usava uma bolsa do iFood para transportar drogas em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná. A abordagem aconteceu durante patrulhamento no Jardim Milani, na tarde desta segunda-feira (10).


Na situação, o suspeito teria tentado esconder a placa da motocicleta ao avistar a viatura, levantando a desconfiança dos policiais. 

Durante a checagem, foi constatado que o veículo tinha numeração de chassi e motor suprimida, além de portar uma placa de Itaboraí, no Rio de Janeiro, diferente da cidade de origem, Londrina.


Na mochila vermelha que carregava, foram encontrados 3,2 quilos de maconha e dois gramas de haxixe. 


O homem, que tentou destruir o próprio celular no momento da abordagem, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 17ª SDP (Subdivisão Policial) junto com os entorpecentes e a motocicleta.



