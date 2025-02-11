Motociclista é preso por entregar drogas usando bolsa do iFood em Apucarana

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um motociclista que usava uma bolsa do iFood para transportar drogas em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná. A abordagem aconteceu durante patrulhamento no Jardim Milani, na tarde desta segunda-feira (10).





Na situação, o suspeito teria tentado esconder a placa da motocicleta ao avistar a viatura, levantando a desconfiança dos policiais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante a checagem, foi constatado que o veículo tinha numeração de chassi e motor suprimida, além de portar uma placa de Itaboraí, no Rio de Janeiro, diferente da cidade de origem, Londrina.





Na mochila vermelha que carregava, foram encontrados 3,2 quilos de maconha e dois gramas de haxixe.





O homem, que tentou destruir o próprio celular no momento da abordagem, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 17ª SDP (Subdivisão Policial) junto com os entorpecentes e a motocicleta.



