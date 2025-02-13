Pesquisar

Em Tomazina

Motociclista fica ferido após atropelar cavalo em rodovia no Norte Pioneiro

Redação Bonde
13 fev 2025 às 11:15

Divulgação/PMPR
Um motociclista de 29 anos ficou ferido após atropelar um cavalo na PR-422, em Tomazina, no Norte Pioneiro, na noite desta segunda-feira (12). 


O acidente ocorreu no quilômetro 44 da rodovia, por volta das 21h.

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem pilotava uma Honda NXR Bros no sentido de Wenceslau Braz a Tomazina quando atingiu o animal que estava na pista. 


O jovem sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento no local. A motocicleta teve danos com o impacto.


acidente acidente de trânsito transito Trânsito motocicleta Motociclista Ferido Atropelamento Rodovia Tomazina Norte Pioneiro
