Londrina EC abre venda de ingressos para jogo contra o Athletico

Os sócios e as sócias com planos ativos têm acesso garantido, de acordo com o setor vigente. Para entrar no estádio, o sócio e sócia devem apresentar o código gerado no sistema dentro do próprio site e, para isso, basta fazer o login.
Sócios Tubarão com os Planos Pé Vermelho e Caçula Gigante ficarão no setor das arquibancadas. Já os sócios Tubarão com os Planos Ouro Verde e VIP ficarão no setor das cadeiras.
PONTOS DE VENDAS
Tubastore (Shopping Boulevard)
Endereço: Avenida Theodoro Victorelli, 150. Centro
WhatsApp: (43) 9 9632-4343
Karilu | Avenida Celso Garcia Cid
Endereço: Avenida Celso Garcia Cid, 836. Centro
Telefone: (43) 3322-1470
Karilu | Muffato da Madre Leônia
Endereço: Avenida Madre Leônia Milito, 1175. Gleba Palhano
Telefone: (43) 3324-2930
Karilu | Muffato da Duque de Caxias
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 1200. Centro
Telefone: (43) 3037-5232
Estação do Esporte - Super Muffato (Avenida Saul Elkind)
Endereço: Avenida Saul Elkind, 2177, Jardim Planalto
Telefone: (43) 9 9639-4635
Bilheterias do Estádio do Café
Formas de pagamento: dinheiro, Pix e cartões de crédito e débito.
Vendas a partir de: sábado (15), às 14h