Campeonato Paranaense

Londrina EC abre venda de ingressos para jogo contra o Athletico

Redação Bonde
13 fev 2025 às 11:00

Elisandro Vieira Fotografia
O Londrina abriu nesta quinta-feira (13) a venda de ingressos para a partida contra o Athletico, que vai acontecer no próximo sábado (15), às 16h, no Estádio do Café. O jogo será pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense e vale a liderança da 1ª fase do Estadual.

Os ingressos podem ser adquiridos on-line ou em um ponto de venda oficial. 

A arquibancada será vendida por R$ 40 a inteira, enquanto a meia é R$ 20. Além disso, será vendido o ingresso para os sócios Freemium a R$ 15. 

Nas cadeiras, os ingressos serão R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia-entrada. Para os permissionários, o valor também será de R$ 30. Os visitantes pagarão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). 

Crianças até 12 anos, acompanhadas do pai ou da mãe, não pagam ingresso. A entrada será feita direto no portão de acesso, sujeito a ocupação.

SÓCIOS 

Os sócios e as sócias com planos ativos têm acesso garantido, de acordo com o setor vigente. Para entrar no estádio, o sócio e sócia devem apresentar o código gerado no sistema dentro do próprio site e, para isso, basta fazer o login.

 

Sócios Tubarão com os Planos Pé Vermelho e Caçula Gigante ficarão no setor das arquibancadas. Já os sócios Tubarão com os Planos Ouro Verde e VIP ficarão no setor das cadeiras.


Londrina EC vence o Andraus em casa e fica no G4 do Campeonato Paranaense
O Londrina venceu mais uma no Campeonato Paranaense e chegou aos 20 pontos no Estadual.


PONTOS DE VENDAS

Tubastore (Shopping Boulevard)

Endereço: Avenida Theodoro Victorelli, 150. Centro

WhatsApp: (43) 9 9632-4343


Karilu | Avenida Celso Garcia Cid

Endereço: Avenida Celso Garcia Cid, 836. Centro

Telefone: (43) 3322-1470

Karilu | Muffato da Madre Leônia

Endereço: Avenida Madre Leônia Milito, 1175. Gleba Palhano

Telefone: (43) 3324-2930

Karilu | Muffato da Duque de Caxias

Endereço: Avenida Duque de Caxias, 1200. Centro

Telefone: (43) 3037-5232


Estação do Esporte - Super Muffato (Avenida Saul Elkind)

Endereço: Avenida Saul Elkind, 2177, Jardim Planalto

Telefone: (43) 9 9639-4635

 

Bilheterias do Estádio do Café

Formas de pagamento: dinheiro, Pix e cartões de crédito e débito.

Vendas a partir de: sábado (15), às 14h


IPTU 2025: prazo para pagamento do 2º lote em Londrina vai até esta sexta-feira
Encerra nesta sexta-feira (14) o prazo final para efetuar o pagamentos do Lote 2 do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2025 em Londrina.
LEC jogo do lec Athletico-PR Estádio do Café Ingressos
