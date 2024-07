Motociclista fica ferido em acidente e motorista de carro foge em Arapongas

Um homem de 49 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na PR-218, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quinta-feira (4).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motociclista pilotava uma Honda Titan KS no sentido de Arapongas a Sabáudia quando, no KM 240, colidiu contra um veículo que cruzava a via, saindo da Estrada do Campinho.

O motorista do carro, que não foi identificado, fugiu do local da colisão antes da chegada dos policiais rodoviários estaduais.





O condutor da motocicleta foi socorrido na rodovia e encaminhado ao Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas, para receber atendimento médico.