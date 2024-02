Motociclista fica gravemente ferido após colidir com caminhão na BR-369, em Cambé

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir com a lateral de um caminhão na BR-369, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quarta-feira (28).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu a ocorrência, o caminhão de modelo Mercedes-Benz 1418 fazia um retorno na via quando foi atingido por uma motocicleta Honda CG 150 Fan Esdi, que seguia no sentido de Cambé a Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O condutor da moto foi socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e teve de ser encaminhado para o hospital para receber atendimento médico.