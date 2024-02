Colisão traseira entre dois carros deixa cinco pessoas feridas na PR-444, em Arapongas

Cinco pessoas ficaram feridas após dois carros colidirem na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quarta-feira (28).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 42 anos dirigia um Ford F350 no sentido de Arapongas a Mandaguai quando, ao atingir o KM 15, o veículo foi atingido na traseira por um Chevrolet Meriva Maxx.

O condutor do Ford F350 não se feriu, mas o motorista e os cinco passageiros do Chevrolet Meriva Maxx tiveram ferimentos e foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). Todos foram encaminhados para receber atendimento médico no Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas.





O condutor e os passageiros feridos não puderam ser identificados pelos agentes, já que foram levados à instituição de saúde antes da chegada da equipe policial.





O Chevrolet Meriva Maxx foi recolhido pelo BPRv e o Ford F350 foi liberado ao condutor após a quitação dos débitos em aberto. O motorista realizou o teste etilométrico e obteve resultado negativo.