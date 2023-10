Motociclista fica gravemente ferido após colidir contra barranco em Sertanópolis

Um motociclista de 26 anos ficou gravemente ferido após colidir com um barranco na PR-323, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta quinta-feira (12).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o jovem conduzia uma Honda NX-4 Falcon com placas de Sertanópolis quando, ao atingir o KM-44, se chocou contra um barranco na margem direita da via.

O homem foi atendido, inicialmente, pela equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado para o HU (Hospital Universitário) de Londrina.





A motocicleta foi liberada pelos policiais do BPRv após o pagamento de débitos que estavam pendentes.