Concessionária e PRF fecham BR-376 para evitar problemas com deslizamentos

De modo a manter condições seguras de tráfego aos usuários da BR-376 na região de Guaratuba, a concessionária Arteris Litoral Sul decidiu, juntamente com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), bloquear de forma preventiva nesta quinta-feira (12) a rodovia na altura do km 668+800, visto o cenário de acumulado de chuva das últimas horas.







A retenção dos veículos ocorre, no sentido sul no km 633, na Praça de São José dos Pinhais, km 645, no retorno em desnível do km 648, e sentido norte na praça de pedágio de Garuva, km 01, km 06 e no km 671.

Há opções de retorno no posto da PRF, no km 662, em Tijucas do Sul/PR, no km 633, e no km 1 da BR-101, em Garuva (SC). A reabertura do trecho só será realizada após melhora das condições climáticas, o que não ocorrerá até, pelo menos, a manhã desta sexta-feira (13).





Em novembro de 2022, a chuva provocou deslizamento na BR 376 de terra que arrastou carros e caminhões, além de deixar dois mortos.

