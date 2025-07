Motociclista fica gravemente ferido em colisão na BR-369 em Arapongas

Um motociclista de 30 anos ficou gravemente ferido após um acidente registrado na noite deste sábado (5), por volta das 20h40, na BR-369, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). A colisão ocorreu no km 182 da rodovia.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor da motocicleta seguia no sentido Apucarana–Arapongas quando foi atingido por um carro que realizava uma conversão à esquerda para acessar a via marginal. O motorista do automóvel, um homem de 65 anos, teria deixado de dar preferência ao motociclista, causando o impacto.

Com a força da batida, o condutor da moto sofreu ferimentos graves. Já o motorista do carro teve apenas escoriações leves. Ambos foram socorridos por equipes do Samu e da concessionária da via, sendo encaminhados ao Hospital Honpar - Unidade 2.





A PRF informou que irá elaborar o laudo pericial de sinistro de trânsito para apurar as circunstâncias do acidente.

