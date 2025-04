Motociclista foge de local de acidente, é localizado e acaba preso em Rolândia

Um motociclista foi detido pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) após colidir contra outra moto e fugir do local do acidente na rotatória das rodovias PR-170 e PR-323, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), por volta das 19h45 deste domingo (23). Entre as infrações cometidas, o condutor da Yamaha Fazer 250 estaria sob o efeito de álcool.







Uma colisão traseira entre uma motocicleta Yamaha Fazer 250 e uma Honda Biz 125 deixou uma mulher ferida na noite deste domingo (23), na PR-170, em Rolândia. O acidente aconteceu por volta das 19h45, na rotatória que liga a rodovia à PR-323.





De acordo com a PRE, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido quando a motocicleta atingiu a traseira de uma Honda Biz, conduzida por uma mulher de 25 anos. Ela sofreu ferimentos e foi encaminhada ao Hospital São Rafael para atendimento médico. Já o condutor da Fazer, também de 25 anos, não se feriu e fugiu do local após o acidente.





A polícia fez buscas e localizou o motociclista pouco depois. Ele foi autuado por diversas infrações de trânsito e encaminhado à delegacia conforme o artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que trata da condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa.