Avó e neta são encontradas mortas em Jataizinho; autor escreveu mensagem com sangue

A PM (Polícia Militar) atendeu a uma ocorrência de duplo homicídio em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste sábado (22) As vítimas, uma mulher de 54 anos e sua neta, de 12 anos, foram encontradas sem vida dentro de uma residência na rua Santo Cardin, por volta das 19h30.





De acordo com o boletim da PM, o filho da mulher encontrou os corpos ao chegar na casa da mãe. As vítimas estavam sobre a cama, com sinais de violência, com os corpos deitados de lado e com lenços enrolados no pescoço. Havia sangue espalhado pelas roupas, lençóis, coberta, chão e parede. No local, também foi encontrada uma mensagem escrita com sangue, possivelmente das próprias vítimas, com os dizeres: "Deculpa mae Marcos" (sic).

A equipe de emergência do Pronto Atendimento de Jataizinho foi acionada e constatou as mortes. Em seguida, a Polícia Civil, a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico-Legal) foram chamados para dar prosseguimento às investigações.





Cerca de uma hora depois, por volta das 20h50, equipes da PM localizaram e prenderam o pai biológico e o tio da criança, na rua Arlindo Maeda, por suspeitas de envolvimento. Entretanto, após ser ouvido pela Polícia Civil, ele foi liberado.





(Atualizado em 24/03/25 às 10h35.