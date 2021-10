Motociclista morre ao bater em carreta que atravessou preferencial em Marialva

Um motociclista de 26 anos morreu e sua garupa, uma mulher de 29 anos, ficou gravemente ferida, na noite desta quinta-feira (28), após se chocarem contra uma carreta que realizava um retorno no quilômetro 187,2 da BR-369, em Marialva (Região Metropolitana de Maringá).

De acordo com a PRF, a condutora do veículo de carga, de 39 anos, não respeitou a preferência da moto ao fazer a manobra.

As vítimas seguiam no sentido Marialva com uma Honda CBX Twister, emplacada em Maringá (Noroeste), e bateram violentamente na lateral do rodotrem, que contava com uma segunda carreta acoplada, segundo a polícia.





O motorista morreu no local. A passageira foi encaminhada gravemente ferida à Santa Casa de Maringá.

A condutora da carreta nada sofreu e, ao passar pelo teste do bafômetro, não apresentou consumo de bebida álcoolica.





A PRF vai produzir o boletim de acidente de trânsito para verificar as circunstâncias do acidente.