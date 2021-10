Motociclista morre em batida contra automóvel na PR-458 entre Atalaia e Flórida

Um motociclista morreu ao bater frontalmente na noite de domingo (24) com um Volkswagen Gol no quilômetro 39 + 12m da PR-458, trecho entre Atalaia e Flórida(Região Metropolitana de Maringá).

Conforme apuração da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o automóvel com placas de Atalaia trafegava no sentido Flórida a Atalaia e se chocou contra a motocicleta Honda CG/150, com placa de Maringá, por volta das 19h30.

O motorista do Golf sofreu ferimentos leves. Já o motociclista morreu no local e teve o corpo recolhido ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá (Noroeste).





A PRE informou que as causas do acidente serão apuradas futuramente.