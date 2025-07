Motociclista morre na PR-444 e corpo é encontrado preso a caminhão 16 km à frente

Um motociclista de 42 anos morreu em um grave acidente com um caminhão na manhã desta quarta-feira (16) na PR-444, em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá). Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o corpo da vítima foi encontrado preso à parte inferior do caminhão, a cerca de 16 km do local da colisão.





O acidente ocorreu por volta das 6h, no km 34 da rodovia. De acordo com o boletim policial, a mocicleta da vítima, uma Honda Biz com placa de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), foi encontrada danificada às margens da pista, com vestígios de sangue, capacete e partes de um para-choque.

A concessionária que atende o trecho alertou a PRE sobre um caminhão parado já em Marialva, no km 3 da PR-897, 16km à frente, com o corpo preso à proteção do para-choque.





O motorista do caminhão, de 44 anos, afirmou à polícia que só soube da presença do corpo após ser avisado por populares. Ele não se feriu e testou negativo para consumo de álcool.

Uma testemunha relatou à PRE ter visto uma caminhonete Ford Ranger realizando ultrapassagens perigosas na região e sugeriu que esse veículo possa ter causado a colisão com a moto, levantando a possibilidade de homicídio culposo ou até doloso, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.





A Polícia Científica e a Polícia Civil investigam o caso. O corpo do motociclista foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá.

