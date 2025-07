Motorista foge da PRF e abandona carro com 400 kg de maconha em milharal

Uma perseguição policial terminou com a apreensão de 403 kg de maconha na noite de terça-feira (15), em Cascavel (Região Oeste).





O motorista de um Volkswagen Virtus desobedeceu à ordem de parada da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na PR-180, nas proximidades do distrito de Rio do Salto, e iniciou a fuga.





Durante a tentativa de escapar, o suspeito jogou o veículo em meio a uma plantação de milho e fugiu a pé. No carro abandonado, agentes do Núcleo de Operações Especiais da PRF encontraram diversos tabletes de maconha que somavam mais de 400 kg.





Apesar das buscas, o suspeito ainda não foi localizado.





