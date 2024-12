Motorista de 40 anos morre após bater caminhão em árvore em Cornélio Procópio

Um homem de 40 anos morreu depois de bater o caminhão que dirigia contra uma árvore na PR-160, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã deste domingo (15).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista conduzia um Volvo VM 290 4X2 R, com placas de Siqueira Campos, no sentido de Nova Fátima a Cornélio Procópio quando, ao passar pelo KM 58, perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore na margem direita da via.

O condutor do caminhão morreu no local do acidente. O óbito foi constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).