Motorista de 54 anos morre após veículo ser atingido por outro na lateral em Florestópolis

Um motorista de 54 anos morreu após o carro que conduzia ser atingido na lateral por outro veículo na PR-170, em Florestópolis (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta terça-feira (3).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), outro homem de 54 anos dirigia uma Fiat Toro no sentido de Florestópolis a Prado Ferreira quando, ao passar pelo KM 27, colidiu com a lateral de uma Fiat Strada, que era conduzida pela vítima e, no momento, cruzava a pista de rolamento da esquerda para a direita.

O condutor da Strada morreu no local e teve o corpo recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.





O motorista da Toro, por sua vez, teve ferimentos leves, foi socorrido e levado até o Hospital Municipal de Jaguapitã.





A colisão lateral foi registrada em um trecho de pista simples.