Motorista de Brasília amarela morre após colisão frontal em estrada de Florestópolis

Um colisão frontal entre dois carros resultou em uma vítima e um ferido. O acidente foi às 22h20 deste sábado (24) na PR-170, km 25, em Florestópolis.





De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor de um Fiat Palio, de 40 anos, durante uma ultrapassagem entrou na pista contrária no trecho de pista simpes e atingiu uma Brasília de frente. O condutor do veículo, de 54 anos, chegou a ser encaminhado com vida ao Hospital Municipal de Florestópolis, mas não resistiu. O motorista da Palio foi encaminhado com ferimentos ao mesmo hospital.

As causas do acidente estão sendo apuradas. Diante da gravidade, não foi feito teste de etilômetro.