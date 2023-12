Motorista de carro morre ao bater contra caminhão na PR-445, em Tamarana

Um homem de 35 anos morreu após o carro que dirigia colidir contra um caminhão na PR-445, em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta quinta-feira (7).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motorista conduzia um Volkswagen Gol, com placas de Londrina/PR, quando, ao atingir o KM 35, colidiu contra um caminhão Volkswagen 19.360, que tinha placas de Guarapuava/PR e era conduzido por um jovem de 28 anos.

O condutor do caminhão não teve ferimentos e obteve resultado negativo no teste etilométrico. Já o motorista do carro morreu no local do acidente.





Além do condutor, o veículo contava com quatro passageiros, de 20, 21, 26 e 28 anos. Todos tiveram ferimentos e foram encaminhados para Londrina para receber atendimento médico em um hospital.