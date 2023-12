Dois homens ficam feridos após carro colidir contra árvore na PR-218, em São Sebastião da Amoreira

O motorista e o passageiro de um veículo ficaram feridos após o carro colidir contra uma árvore na PR-218, em São Sebastião de Amoreira (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quinta-feira (7).





Conforme informações coletadas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um jovem de 20 anos conduzia um Chevrolet Celta, com placas de Maringá/PR, no sentido de Santo Antônio do Paraíso a São Sebastião da Amoreira quando, ao atingir o KM 144, perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore localizada na margem da pista.

O motorista, que mora em Congonhinhas/PR, teve ferimentos e precisou ser levado de ambulância até o Hospital de São Sebastião da Amoreira.





O veículo contava, ainda, com um passageiro, também de 20 anos. O jovem teve ferimentos e foi encaminhado para a mesma instituição de saúde que o condutor para receber atendimento médico.