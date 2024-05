Motorista de carro morre após invadir pista e bater contra caminhão em Jacarezinho

Criança de 8 anos é baleada em meio a troca de tiros em Santo Antônio da Platina

Uma troca de tiros foi registrada no início da noite desta quarta-feira (1°), feriado do Dia do Trabalhador, na cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Segundo a PC (Polícia Civil), as vítimas relataram uma antiga rixa entre grupos