Criança de 8 anos é baleada em meio a troca de tiros em Santo Antônio da Platina

Uma troca de tiros foi registrada no início da noite desta quarta-feira (1°), feriado do Dia do Trabalhador, na cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Segundo a PC (Polícia Civil), as vítimas relataram uma antiga rixa entre grupos de ciganos vindos da Bahia. No total, três pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de 8 anos de idade.







Imagens de câmeras de segurança mostram um carro se aproximando da casa de uma família de ciganos. Nesse momento, um homem sai do veículo e começa a atirar. Na sequência, um dos alvos do atirador revida, atingindo o autor do crime, que foge no veículo.

Três pessoas ficaram feridas durante a troca de tiros, entre elas uma criança de 8 anos, que foi atingida de raspão na perna. Ela foi encaminhada ao hospital da cidade, mas já foi liberada.





Segundo o delegado Rafael Pereira Gabardo Guimarães, de Santo Antônio da Platina, em conversa com as vítimas na manhã desta quinta-feira (02), elas relataram que são da Bahia e que existe uma rixa antiga no estado entre grupos de ciganos, sendo que alguns de seus familiares foram mortos durante outros ataques.

De acordo com ele, a família que vive em Santo Antônio da Platina está escondida por conta do medo de novos atentados, mas passsou informações que estão auxiliando na elucidação do caso.





Em relação aos autores do ataque, um dos homens foi identificado ao dar entrada, ainda na noite de quarta-feira, em um hospital da cidade de Jacarezinho, a pouco mais de 20 quilômetros do local do confronto. Por conta da gravidade do estado de saúde, ele foi transferido para Londrina.





