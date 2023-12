Motorista e 12 passageiros ficam feridos após caminhão colidir com traseira de ônibus na PR-444, em Arapongas

O motorista de um ônibus ficou gravemente ferido após um caminhão colidir contra a traseira do veículo na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quinta-feira (14). Além do condutor, 12 passageiros se feriram no acidente.





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviãria), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um caminhão Scania 114, com placas de Dourados/MT, era conduzido por um homem de 34 anos pela via no sentido de Arapongas a Rolândia. O ônibus, que tinha placas de Londrina e seguia de Foz do Iguaçu/PR a Campinas/SP, trafegava no mesmo sentido.

Segundo o depoimento do motorista do caminhão, ao atingir o KM 0, o veículo colidiu com a traseira do ônibus. O caminhão transportava soja e a carga teve de ser retirada da rodovia após ficar espalhada. O condutor não teve ferimentos e obteve resultado negativo no teste etilométrico.