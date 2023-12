Caminhão fica completamente destruído após pegar fogo na PR-445, em Londrina

Um caminhão Scania G 380 6x2 ficou completamente destruído após pegar fogo na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná, na noite desta quinta-feira (14).





De acordo com informações fornecidas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o veículo, que era conduzido por um homem de 44 anos e tinha placas de Balsa Nova/PR, seguia pela via no sentido de Londrina a Tamarana quando, ao atingir o KM 33, começou a pegar fogo.





O motorista não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico. O caminhão estava carregado de milho.