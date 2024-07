Motorista e passageira ficam feridos após carro capotar em Tamarana

O motorista e a passageira de um carro ficaram feridos após o veículo capotar na PR-445, em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta segunda-feira (15).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um jovem de 26 anos dirigia um Volkswagen UP no sentido de Mauá da Serra a Tamarana quando, ao passar pelo KM 13, perdeu o controle da direção e capotou o automóvel.

Além do condutor, uma passageira, de 24 anos, teve ferimentos. Ambos foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital Evangélico, em Londrina, para receber atendimento médico.





O capotamento foi registrado em um trecho de curva aberta, em uma pista com obras. Não havia iluminação no local do acidente.