Projeto de Lei que permite sepultamento de pets em cemitérios de Londrina é protocolado

Após muita discussão nos últimos dias, o projeto de lei que autoriza o sepultamento de animais domésticos nos cemitérios de Londrina foi protocolado na CML (Câmara Municipal de Londrina).





O PL 137/2024, assinado por Daniele Ziober (PP), segue a mesma linha de propostas já discutidas em cidades paulistas e em Apucarana no final do mês passado.



Como o Legislativo londrinense tem recesso entre 16 e 31 de julho, a matéria só será pautada pelos vereadores a partir de agosto.





O projeto aponta que caberá à Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) regulamentar a legislação.

As despesas com o enterro são responsabilidade da família do concessionário da gaveta ou do jazigo, e os cemitérios particulares poderão estabelecer regramento próprio sobre o assunto.





A FOLHA mostrou como, na avaliação do superintendente da Acesf, Leoniso Jaqueta, o órgão não tem estrutura para assumir esse serviço.





A ideia da administração municipal é permitir a construção de cemitérios e crematórios específicos para animais na cidade - proposta que tramita na CML. “Nós somos favoráveis a dar uma destinação para os pets, mas que seja por particulares”, disse Jaqueta.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: