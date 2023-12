Motorista e passageiro de caminhão ficam feridos após veículo tombar na PR-092, em Quatiguá

O motorista e o passageiro de um caminhão ficaram feridos após o veículo tomar na PR-092, em Quatiguá, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta quarta-feira (6).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), um homem de 33 anos conduzia um caminhão Volvo VM-260 com placas de Curitiba/PR pela via quando, ao atingir o KM 299, perdeu o controle da direção e tombou o veículo na margem direita.





Além do condutor, o caminhão levava um passageiro de 25 anos. Ambos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Pronto-Socorro para receber atendimento.