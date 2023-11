Motorista embriagado atinge motoclista na BR-369 em Ibiporã e provoca acidente fatal

Um acidente envolvendo um carro e duas motocicletas ocorreu por volta das 20h30 dessa sexta-feira (3) na BR-369 sentido Ibiporã, no km 141, e terminou com a morte de um homem de 61 anos.





O acidente foi provocado pelo motorista de um Vectra, de 27 anos, que colidiu na traseira de uma motocicleta Honda CG e o carro capotou. Na sequência, outra Honda CG que vinha atrás colidiu com o carro capotado, mas o motociclista, de 61 anos, não resistiu e morreu ainda no local, após a batida.







De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor do Vectra apresentava sintomas de embriaguez, recusou a submissão ao teste de etilômetro e foi preso em flagrante. O condutor do carro não sofreu lesões e o condutor da primeira motocicleta, de 31 anos, foi socorrido pelo SIATE com ferimentos moderados e encaminhado ao hospital.