Motorista embriagado perde controle, carro capota e deixa passageira morta em Indianópolis

Um homem de 58 anos foi preso por dirigir embriagado após perder o controle da direção, capotar o carro e causar a morte de uma passageira de um carro na PR-082, em Indianópolis, no Noroeste do Paraná, na noite desta quarta-feira (23).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia um Chevrolet Astra na rodovia quando, ao passar pelo KM 493, perdeu o controle do veículo, saindo da pista à margem esquerda e capotando em seguida. O carro teria parado em uma propriedade rural.

O condutor do veículo ficou ferido, foi socorrido no local e foi encaminhado ao Hospital Fundhospar, em Cianorte. Já a passageira, de 55 anos, morreu na hora do acidente e foi conduzida ao IML (Instituto Médico Legal) de Paranavaí.





Após o atendimento médico, o motorista fez o teste etilométrico, que indicou a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. Com isso, o homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Civil em Cianorte.