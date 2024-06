Motorista fica ferida após tombar caminhão na PR-445, em Cambé

Uma mulher de 31 anos ficou ferido após o caminhão que dirigia tombar na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta quinta-feira (6).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a motorista dirigia um Scania P310 com placas de Palmas/PR no sentido de Londrina a Sertanópolis quando, ao passar pelo KM 85, perdeu o controle do veículo, que tombou.

A condutora teve ferimentos, foi socorrida no local e precisou ser encaminhada à Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico.