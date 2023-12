Motorista fica ferido após caminhão carregado com sal tombar na PR-444, em Arapongas

Um homem ficou ferido após o caminhão que conduzia tombar na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quarta-feira (20).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motorista conduzia um Volvo FH 460 com placas de Cafelândia/PR no sentido de Arapongas a Maringá quando, ao atingir o KM 1, perdeu o controle do caminhão, que tombou na margem direita da via.

Publicidade





O veículo estava carregado de sal e os policiais orientaram o proprietário a fazer o transbordo da carga somente nesta quinta-feira (21) durante o dia. O local foi sinalizado em conjunto com o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná).





O motorista do caminhão foi encaminhado para receber atendimento médico no Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas.