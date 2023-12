Homem morre após perder controle de carro e bater em árvore na PR-218, em Ribeirão do Pinhal

Um homem morreu após o carro que conduzia colidir contra uma árvore na PR-218, em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quarta-feira (20).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia um Volkswagen Fusca com placas de Ribeirão do Pinhão no sentido de Ribeirão do Pinhal a Jundiaí do Sul/PR quando, ao atingir o KM 85, perdeu o controle e bateu contra uma árvore na margem esquerda da via.

O condutor morreu ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho, também no Norte Pioneiro.





O veículo tinha pendências administrativas, que foram solucionadas pela esposa do motorista. O carro foi liberado para a mulher.